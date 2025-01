TikTok in den USA verboten

HQ

In einem atemberaubenden Schritt, der unzählige TikTok-Ersteller und -Nutzer ins Taumeln gebracht hat, wurde die App in den Vereinigten Staaten verboten. Es steht nicht mehr zum Download im App Store oder bei Google Play zur Verfügung, und für diejenigen, die es installiert haben, führt der Versuch, die App zu öffnen, jetzt zu einer Meldung mit der folgenden Meldung:

Dies ist das jüngste Kapitel in einer anhaltenden Saga, in der die US-Regierung von der Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, verlangt hat, die App an ein in den USA ansässiges Unternehmen zu verkaufen, und sich dabei auf nationale Sicherheitsbedenken beruft. Der Besitzer von TikTok lehnte diese Forderung jedoch ab, was zur plötzlichen Entfernung der App führte. Die Entscheidung der US-Regierung hat eine Welle der Frustration unter den Erstellern von Inhalten ausgelöst, die für ihren Lebensunterhalt auf TikTok angewiesen waren, sowie unter den Nutzern, die Stunden damit verbracht haben, durch virale Videos zu scrollen. Trotz des Rückschlags gibt es einen Hoffnungsschimmer, denn TikTok hat angedeutet, dass Präsident Donald Trump daran arbeiten wird, eine Lösung zu finden, um die App wieder einzuführen, sobald er am Montag wieder im Amt ist. Im Moment heißt es ein Wartespiel – wird TikTok in die USA zurückkehren oder ist dies das Ende der Fahnenstange für die Plattform?

