TikTok droht in den USA in weniger als 10 Tagen die Abschaltung

In einer Entscheidung, die viele Social-Media-Nutzer schockierte, beschloss Amerika, TikTok zu verbieten und die von 170 Millionen US-Bürgern genutzte App am 19. Januar 2025 zu entfernen. Je näher wir diesem Datum kommen, desto mehr sieht es so aus, als würde das Verbot durchkommen.

Der Fall soll jedoch heute vor dem Obersten Gerichtshof in den USA verhandelt werden, wo das Verbot verzögert oder ganz aufgehoben werden könnte. Donald Trump, der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten, hat seine Unterstützung für das Verbot zurückgezogen und wünscht sich stattdessen, dass es verschoben wird, damit seine Regierung es prüfen kann.

Ersteller von Inhalten, Nutzer und TikTok haben argumentiert, dass das Verbot das Recht auf freie Meinungsäußerung in der US-Verfassung verletzen würde. Dieser Fall markiert auch einen Punkt, an dem die Richter des Obersten Gerichtshofs über eine Angelegenheit entscheiden werden, über die sie zugegebenermaßen sehr wenig wissen.

Die Diskussion um das Verbot begann aufgrund der Befürchtung, dass China US-Bürger bei der Nutzung der App beeinflussen könnte, aber dieser Verdacht hat sich nicht einmal bewiesen und bleibt innerhalb der US-Regierung hypothetisch.

