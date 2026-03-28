Tiger Woods wegen Autounfalls in Florida festgenommen und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt

HQ

Tiger Woods wurde am Freitag festgenommen und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt, als er seinen Unfall in der Nähe von Florida verunglückte. Er wurde außerdem wegen Sachbeschädigung und der Weigerung, sich einer rechtmäßigen Prüfung zu unterziehen, angeklagt und für acht Stunden ins Gefängnis gebracht, die laut dem Gesetz Floridas Mindestanforderung, bevor er gegen Kaution freigelassen wurde.

Laut dem Sheriff streifte Woods' Land Rover einen Holzlastwagen, als er versuchte, ihn zu überholen, was zu einem Unfall führte. Keiner der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, aber Woods kroch aus der Beifahrertür. Als die Polizei eintraf, weigerte sich Woods, einen Urintest zu bestehen. Er stimmte einem Atemalkoholtest zu.

Der örtliche Sheriff sagte, sie hätten nicht vermutet, dass er Alkohol genommen habe, sondern vermuteten, dass er durch andere Substanzen beeinträchtigt sei, aber jetzt werden sie es nie erfahren. "Es gibt ein Gesetz, gegen das er angeklagt wird, weil er sich weigert, diesen Test zu machen, aber wir werden nie endgültige Ergebnisse darüber erhalten, worauf er zum Zeitpunkt des Unfalls beeinträchtigt war", sagte der Sheriff (via BBC).

Die Golflegende Tiger Woods, ehemaliger Weltranglisten-1, gab diese Woche seinen ersten Profiauftritt seit über einem Jahr, als er den Juptier Links Golf Club im TGL-Finale (The Golf League) letzten Dienstag vertrat (und verlor). Diese Woche ging das Gerücht weiter, dass Woods am 9. April für die Masters of Augusta zurückkehren könnte.