Tiger Woods, 50, hat seinen ersten Profiauftritt seit über einem Jahr

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Die Golflegende Tiger Woods, 50 Jahre alt, tritt heute seit 13 Monaten zum ersten Mal wieder im Wettkampf auf und erholt sich noch von den zahlreichen Operationen der vergangenen Jahre: insgesamt sieben, die letzte im Oktober 2025, als Lendenwirbelscheibenersatz im Rücken. Im März 2025 erlitt er außerdem einen Achillessehneruptur.

Woods wird am Dienstag am letzten Abend der TGL (The Golf League) auftreten. Er wird für den Jupiter Links Golf Club spielen, einen Club, in dem er in den vergangenen Wochen als Trainer fungiert hat, und ersetzt Kevin Kisner im zweiten Spiel des Finales gegen den Los Angeles Golf Club in Palm Beach Gardens, Florida. Los Angeles gewann das erste von einem Best-of-Three-Spiel, daher liegt es an Woods, das Finale auszugleichen und in ein entscheidendes Match einzutreten, das ebenfalls heute ausgetragen wird.

Woods' letzter Wettkampfauftritt im Golf war beim TGL im Februar 2025, sein letzter Auftritt auf der PGA Tour war im Juli 2024 bei den British Open. Woods gewann 15 Major-Meisterschaften, 82 PGA-Titel und verbrachte 683 Wochen als Weltranglisten-1. Sein letztes Major im Golf war 2019. Er erlitt 2021 bei einem Autounfall schwere Beinverletzungen, aber Woods hat trotz immer längerer Pausen immer noch nicht aufgegeben.