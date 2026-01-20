Tides of Tomorrow wurde auf April verschoben

HQ

Wenn Sie sehnsüchtig auf das Erscheinen von Entwickler Digixart s Tides of Tomorrow gewartet haben, haben wir eine schlechte Nachricht. Das Spiel wurde verschoben und wird im Februar 2026 nicht mehr erscheinen. Die gute Nachricht ist, dass die Verzögerung nicht besonders lang ist, da das Spiel nun für ein paar Monate später im April geplant ist.

Das neue Datum ist offiziell der 22. April, wobei der Start weiterhin für PC, PS5 und Xbox Series X/S geplant ist. Was die Verzögerung des Spiels betrifft, wurde eine Erklärung geteilt, die Sie unten sehen können, aber der allgemeine Punkt ist, dass nach einem kürzlichen Closed-Beta-Test das gesammelte Feedback deutlich gemacht hat, dass zusätzliche Zeit benötigt wird, um das Spiel in den Zustand und den Zustand zu bringen, mit dem der Entwickler zufrieden wäre.

"Nach umfangreichem Feedback aus der spielbaren Demo Tides of Tomorrow und einer laufenden geschlossenen Beta hat das Entwicklungsteam festgestellt, dass zusätzliche Zeit benötigt wird, um auf Spielerbeiträge zu reagieren und Verbesserungen umzusetzen. Diese zusätzliche Entwicklungsphase wird dazu beitragen, das bestmögliche Erlebnis für das kommende erzählerisch getriebene Abenteuer zu gewährleisten."

Ausgehend vom Team hinter Road 96 ist Tides of Tomorrow ein erzählerisches, wahlfokussiertes Erlebnis über den Versuch, auf einer Ozeanwelt zu überleben. Obwohl der Start nun etwa drei Monate entfernt ist, können Sie einen frühen Eindruck bekommen, indem Sie sich die derzeit verfügbare Demo anschauen.

Freust du dich auf Tides of Tomorrow ?