Tides of Tomorrow und Road 96 Entwickler Digixart hat "viele ethische Probleme mit KI"

HQ

Da künstliche Intelligenz in der modernen Gesellschaft immer größer wird, wird die Frage, wie die Technologie in kreativen Werken eingesetzt wird, immer wichtiger. Da Tides of Tomorrow später im April erscheint und dies das nächste erzählerisch geprägte Abenteuer von Digixart, dem Entwickler von Road 96, ist, haben wir beim Studio nachgefragt, wie es den Einsatz von KI in der Spielproduktion angeht.

In einem Interview mit Spieldirektor Adrien Poncet, das Sie vollständig lesen können, um mehr über die Laufzeit des Titels, die auf Multiplayer fokussierte Story-Link-Funktion und die Implementierung der Fraktionen zu erfahren, sprachen wir auch darüber, wie Digixart KI integriert und wie es die Technologie als ethisch problematisch empfindet.

"Wir haben viele ethische Probleme mit KI. Unsere Spiele enthalten keine generative KI im Endprodukt. Wir nutzen KI als Produktionswerkzeug, nicht für Kunst (nie!), sondern hauptsächlich zur Unterstützung der Programmierung oder zur Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben wie Datenanalyse. Wir haben auch Text-zu-Sprache-Technologie genutzt, damit die NPCs unsere Dialogzeilen sagen müssen, während wir an der Geschichte iterieren, bevor wir sie durch echte Synchronsprecher ersetzt haben!"

Zweifellos eine bewundernswerte Haltung. Du wirst Tides of Tomorrow bald spielen können, da das Spiel am 22. April auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.