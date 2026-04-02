Tides of Tomorrow startet nicht auf Nintendo Switch, weil es "grafisch ambitionierter" ist

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Mit Digixarts nächstem, handlungslastigen Adventure-Spiel, Tides of Tomorrow, das später diesen Monat am 22. April für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, fragen Sie sich vielleicht, warum das Projekt nicht für Nintendo Switch 1 oder 2 erscheint? Falls ja, haben wir im Rahmen eines kürzlichen Interviews beim Entwickler danach gefragt.

Im Gespräch mit Game Director Adrien Poncet haben wir im vollständigen Interview, in dem wir auch über den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung, die Dauer der Geschichte und warum Tides of Tomorrow Charaktere mehr diskutiert werden sollten, kurz auf das Fehlen der Nintendo-Plattform eingegangen.

Poncet sagte uns, das liege daran, dass Tides of Tomorrow ehrgeiziger sei als Road 96, wobei dieses kommende Projekt Technologie verwendet, die auf Switch-1- oder Switch-2-Systemen einfach nicht leicht zu unterstützen ist.

"Das Spiel ist grafisch ambitionierter als unser vorheriges Spiel Road 96. Wir nutzen außerdem Unreal Engine 5 mit Lumen und Nanite, die nicht leicht mit der Nintendo Switch kompatibel sind. Deshalb haben wir uns vorerst auf die PS5 und Xbox Series konzentriert."

Das schließt natürlich nicht eine spätere Switch 1 oder 2 Edition für das Spiel aus, aber haltet nicht den Atem an. Mehr zu Tides of Tomorrow vor der Premiere findest du in unserer neuesten Vorschau.