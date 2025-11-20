Tides of Annihilation zeigt einen unglaublich filmischen Bosskampf in neuem Gameplay

HQ

Tides of Annihilation, das kommende Actionspiel von Eclipse Glow Games, präsentierte heute Abend beim Xbox Partner Preview-Event neue Gameplay-Aufnahmen. Wir haben keine Zeit verschwendet und sind herumgerannt und schauen zu Skyboxen, als wären wir in einer alten E3-Demo, und sind stattdessen direkt zu einem Bosskampf mit Tyronoe, dem Fährmann, übergegangen.

Der Kampf scheint selbst einigen Souls-Spielen Konkurrenz zu machen, wenn es um orchestrale Soundtracks und epische Grafik geht. Effekte, die über den Bildschirm fliegen, Laser, die durch den Boden schneiden, eine Zwischensequenz mitten im Kampf gibt uns einen Schub durch einen riesigen Ritter. Alles ist da.

Natürlich werden wir nicht erkennen können, wie es sich spielt, bis wir es selbst in die Hände bekommen, aber im Moment tut Tides of Annihilation alles, um uns mit seinen auffälligen Bildern zu beeindrucken. Schau sie dir unten selbst an: