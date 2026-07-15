Tides of Annihilation, um das erste praktische Gameplay auf der Gamescom zu ermöglichen.

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Gamescom-Besucher sind es oft gewohnt, exklusive Demos vor deren größerer Veröffentlichung zu bekommen, und Eclipse Glow Games gibt Leuten, die nächsten Monat zur Koelnmesse kommen, die Möglichkeit, ihr kommendes Actionspiel Tides of Annihilation selbst auszuprobieren.

Nach Gwendolyn, einer Überlebenden einer übernatürlichen Invasion, die London noch chaotischer hinterlässt als bisher, treten die Spieler auf riesige, mächtige Gegner an, die wie eine Mischung aus Hack-and-Slash und Soulslike-Elementen aussehen. Du kannst selbst urteilen, wie Tides of Annihilation spielt, denn das Spiel wird vom 26. bis 30. August in Halle 6 (der riesigen) B-050 praktisch zugänglich sein.

Hoffentlich bedeutet das, dass Tides of Annihilation bei der Gamescom Opening Night Live eine etwas starke Präsenz haben wird, wo wir ein Veröffentlichungsdatum oder Fenster für das Spiel bekommen könnten. Im Moment sagt es uns nur, dass es bald kommt, aber das könnte sich bis Ende nächsten Monats ändern. Angesichts der Tatsache, dass der Rest von 2026 und sogar Anfang 2027 scheinbar voller Spiele zu sein scheint, ist es nicht überraschend, dass Tides of Annihilation mit dem Veröffentlichungstermin gewartet hat.