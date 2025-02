Tickets für die TwitchCon Europe sind ab sofort im Verkauf

HQ

In diesem Sommer findet das jährliche europäische TwitchCon-Festival zwischen dem 31. Mai und dem 2. Juni in Rotterdam und Amsterdam statt. Da dies in Kürze der Fall sein wird, hat die Livestreaming-Plattform nun bestätigt, dass Tickets für TwitchCon Europe ab sofort im Verkauf sind.

Dan Clancy, der CEO von Twitch, sagte über TwitchCon Europe in diesem Jahr: "Eine wichtige Rolle unseres Dienstes ist es, ein Zugehörigkeitsgefühl aufzubauen, unsere Streamer und ihre Fans haben lebenslange Freunde gefunden und wir freuen uns, sie bei unserer Veranstaltung zu vereinen. Von Streamern bis hin zu Zuschauern, von großen Gaming-Publishern bis hin zu globalen Top-Marken – auf der TwitchCon vereinen sich alle Bereiche des Livestreamings unter einem Dach, um die Streamer-Wirtschaft wachsen zu lassen. Wir sind so stolz darauf, in den letzten zehn Jahren so viele Menschen zusammengebracht zu haben und können es kaum erwarten, mit euch unsere bisher größte TwitchCon Europe zu feiern."

Hier können Sie sich ein Ticket für die Großveranstaltung sichern, zu der auch eine Reihe bekannter Aussteller wie Capcom, Honda, Samsung, McDonalds und mehr gehören werden.