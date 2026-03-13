Ticketmaster-Direktoren prahlen in internen Nachrichten damit, Kunden "auszunutzen"

HQ

Wenn du jemals versucht hast, Tickets über Ticketmaster zu buchen, weißt du, wie schrecklich die Benutzeroberfläche sein kann und wie oft du am Ende vom Verkäufer abgezockt wirst. Das ist etwas, das Ticketmaster oder die Direktoren von Live Nation Entertainment wissen (Ticketmaster fusionierte 2010 mit Live Nation). Es ist auch etwas, das sie gerne ausnutzen und die Verbraucher für "dumm" halten.

In einem Bloomberg-Bericht, der die Botschaften von zwei Live Nation Entertainment-Regisseuren, Ben Baker und Jeff Weinhold, zeigt, sehen wir, dass es offensichtlich keine Liebe für die Konsumenten gibt, denn die Regisseure scheinen ziemlich begeistert damit zu prahlen, wie sie Leute betrügen.

Die internen Nachrichten stammen aus dem Jahr 2022 und zeichnen ein ziemlich vernichtendes Bild. Die Ticketgeschäftsleiter scherzten darüber, dass Ticketmaster [Kunden] "ausraubt." In den Nachrichten sagte Baker: "Diese Leute sind so dumm. Ich fühle mich fast schlecht, wenn ich sie ausnutze", fügt ich hinzu: "Ich überziehe sie bei den Ancil-Preisen."

In einer späteren Nachricht prahlte er mit dem Parkpreis an einem Veranstaltungsort. "50 Dollar fürs Parken im Gras, 60 Dollar für näheres Gras.... Sie ausrauben, Baby, so machen wir das."

In einer Erklärung erklärte Live Nation Entertainment, dass die Botschaften nicht ihre Werte widerspiegelten. Baker ist Leiter der Ticketvergabe für 150 Amphitheater. Er sollte in einem Bundes-Kartellprozess aussagen. Diese Aussage fand nicht statt, da das US-Justizministerium eine Einigung mit Live Nation erzielte.