Die neuesten Nachrichten über China . Tibet hat einen wichtigen Meilenstein als autonome Region unter chinesischer Verwaltung mit farbenfrohen Feierlichkeiten in Lhasa gefeiert, bei denen die Menschenmengen kleine rote Fahnen schwenkten und Aufführungen besuchten, die die regionale Kultur hervorhoben.

"Um Tibet zu regieren und es stabil und wohlhabend zu machen, muss die Aufrechterhaltung der politischen Ordnung, der sozialen Stabilität, der ethnischen Einheit und der religiösen Harmonie in Tibet Priorität haben", sagte Xi Jinping laut einer offiziellen Zusammenfassung seiner Rede.

Präsident Xi Jinping besuchte die Stadt zusammen mit hochrangigen Parteifunktionären und betonte die Einheit und die Einhaltung der Parteiführungen. Paradeschilder unterstrichen Prioritäten wie Stabilität, Entwicklung, Umweltschutz und Grenzsicherheit.

Während die Feierlichkeiten Fortschritt und Harmonie propagierten, stellen Kritiker weiterhin die Autonomie und Religionsfreiheit der Region in Frage. Der Jahrestag beleuchtete sowohl die Errungenschaften der Regierung als auch die anhaltenden Spannungen rund um die politische Zukunft Tibets.