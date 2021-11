Thymesia heilt Verderbtheit erst 2022

Overborder Studio wollte in zwei Wochen eigentlich die PC-Version des Soulslikes Thymesia veröffentlichen, doch soeben informierte uns der Publisher Team17 darüber, dass...

Overborder Studios möchten die Bloodborne-Fans, die die Hoffnung auf einen PC-Port von FromSoftwares grandiosem Action-Adventure noch immer nicht aufgegeben haben, am 7....

Thymesia heilt euch von der Soulsborne-Krankheit

am 29. März 2021 um 09:11 NEWS. Von Àlex Gargallo

Team17 hat in den Entwicklern von Overborder ein Studio gefunden, die ihre Begeisterung für die Spiele von From Software in einem eigenen Titel verwursteln. Thymesia...