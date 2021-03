Thymesia heilt euch von der Soulsborne-Krankheit

Team17 hat in den Entwicklern von Overborder ein Studio gefunden, die ihre Begeisterung für die Spiele von From Software in einem eigenen Titel verwursteln. Thymesia heißt das Action-Rollenspiel, das uns in eine von einer Pest geplagten Welt einführt, in der wir jeder Menge Gefahren begegnen. Rasante Nahkampfduelle mit mörderischen Monstern, das Aufdecken von Geheimnissen und das Erkunden dunkler Umgebungen erinnern dabei natürlich an die Inspirationsquellen des japanischen Entwicklerstudios.

Unser Protagonist Corvus ist in der Lage, die Krankheiten, die unsere Feinde plagen, in Waffen zu versiegeln, mit denen wir weitere Gefahren überwinden. Wir sollten uns dabei allerdings nicht ausschließlich auf unsere Fähigkeiten mit dem Schwert verlassen, denn in bekannter Manier müssen wir feindlichen Angriffen geschickt ausweichen oder sie im richtigen Moment parieren, um unser Überleben zu sichern. Laut dem Entwickler dürfen sich Spieler auf unterschiedliche Charakterspezialisierungen und mehrere Spielenden freuen.