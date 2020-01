THX plant "zertifizierten Game Mode" für TV-Geräte in 4K/HDR

High-End-Gaming ist nicht nur eine kostspielige Angelegenheit, es setzt auch abseits der Hardware viel Aufwand und Wissen für investierte Nutzer voraus. Fernsehgeräte und Monitore mit den richtigen Einstellungen für dynamische Auflösungsoptionen und HDR-Darstellung zu versehen, kann eine aufwändige Angelegenheit werden, vor allem wenn sich die Hersteller und Entwickler auf unterschiedliche Standards festlegen. Auf der diesjährigen CES kündigte der Hardware-Produzent THX einen "zertifizierten" TV-Modus für Gamer an, der diese Optionen uniformieren will. Auf diesem Wege sollen Nutzer die besten Farben, Kontraste und Reaktionszeiten für 4K und HDR erzielen. Fernsehgeräte der Marke TCL sollen bereits in diesem Jahr mit dieser Funktion erhältlich sein, schreibt Geektyrant.