Thunderful ist der nächste in der Reihe, um Entwickler zu entlassen

Die schwedische Holdinggesellschaft Thunderful Group, die vor allem für ihr SteamWorld-Franchise bekannt ist, hat heute einen Umstrukturierungsplan angekündigt, der normalerweise eine schickere Art ist, zu sagen, dass Leute gefeuert werden. Diesmal werden rund 20% der knapp 500 Mitarbeiter in Europa betroffen sein und Thunderful Group CEO Martin Walfisz sagt:

"Um die Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu sichern und zu stärken, haben wir keine andere Alternative gefunden, als die Kosten zu senken und das Geschäft auf Bereiche mit den besten zukünftigen Wachstums- und Profitabilitätsaussichten zu fokussieren. Es war schwierig, diese Entscheidungen zu treffen, und es macht mich traurig, dass wir uns von vielen kompetenten Kollegen und Partnern verabschieden müssen. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass dies eine notwendige Richtung für Thunderful ist und dass diese Veränderungen das Unternehmen zu einem stärkeren Akteur auf dem Markt machen werden."

Die Entscheidung führte dazu, dass Thunderful seinen Wert heute an der schwedischen Börse um höchstens über 10% steigern konnte.

Wie immer ist es tragisch zu hören, dass Leute ihre Jobs verlieren und wir hoffen, dass all diese talentierten Leute so schnell wie möglich einen neuen Job finden werden und dass Thunderful stärker als je zuvor zurückkommen wird, da wir das SteamWorld-Franchise wirklich lieben. Das letzte Spiel, das das Unternehmen veröffentlichte, war das weithin gelobte SteamWorld Build, das am 1. Dezember letzten Jahres veröffentlicht wurde.