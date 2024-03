Thunderful "hatten große Angst davor, immer wieder die gleiche Art von Spiel zu machen"

HQ

Das SteamWorld-Franchise begann 2010 mit einem Tower-Defense-Spiel, das speziell für den Nintendo DSi entwickelt wurde, und ist seitdem auf insgesamt sechs Spiele in fünf verschiedenen Genres angewachsen. Während der Hamburg Games Conference (via GamesIndustry.biz) in dieser Woche erklärte Thunderful-Mitbegründer und Direktor des SteamWorld-Universums, Brjánn Sigurgeirsson, warum sie sich auf diese Weise zwischen verschiedenen Spieltypen bewegen.

Er enthüllte, dass sein Studio (damals Image & Form) einst als Auftragsentwickler über 60 Titel von Edutainment-Spielen entwickelt hat. Das wollte das Studio nicht mehr:

"Wir waren es leid. Wir hatten schreckliche Angst davor, immer wieder die gleiche Art von Spiel zu machen. Wir wollten also wirklich die Freiheit haben, jedes Mal die Spiele zu machen, die wir wollten. Unsere gesamte Zukunft hing von SteamWorld Heist ab. Wenn dieses Spiel funktionierte, würde das bedeuten, dass wir unseren Standpunkt bewiesen hatten und wir von diesem Zeitpunkt an tatsächlich frei sein könnten, jedes Spiel zu machen, das wir wollten."

Glücklicherweise hat sich das ausgezahlt und seitdem ist die Serie dafür bekannt, sich nie zu wiederholen, und letztes Jahr haben wir einen Städtebauer namens SteamWorld Build bekommen. Leider verkaufte es sich nicht so gut wie erwartet und der Fluss neuer SteamWorld-Titel hat sich erheblich verlangsamt (der vorherige war SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech aus dem Jahr 2019). Vielleicht sollte das Studio also versuchen, Fortsetzungen zu ihren beliebtesten Spielen in diesem Universum zu liefern, aber sie scheinen immer noch wild entschlossen zu sein, weiterhin neue Sachen zu machen:

"Wer weiß, wie die Zukunft von SteamWorld aussieht? Eine Roboter-Dating-Simulation? Oder ein Rennspiel oder vielleicht ein Ego-Shooter? Das Wichtigste ist, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir in der Lage sind, den Fluch aufzuheben, immer wieder das gleiche Spiel zu machen. Alles, was wir weiterhin tun müssen, ist, gute Spiele in der Serie zu machen."

Es wurde kürzlich enthüllt, dass SteamWorld Headhunter anscheinend abgesagt wurde, aber wir hoffen wirklich, dass Thunderful mit diesen schönen Spielen wieder in die Spur kommen kann, egal welches Genre es beim nächsten Mal sein wird.