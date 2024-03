Thunderful Group und Nintendo verlängern Vertrag um zwei weitere Jahre

HQ

Gute Nachrichten für unsere Leser in den nordischen Ländern. Thunderful Publishing und Nintendo haben ihre Vertriebsvereinbarung für die Spiele des Unternehmens um zwei weitere Jahre verlängert, wie aus der offiziellen Ankündigung hervorgeht. Der aktuelle Vertrag läuft am 31. März aus, aber die beiden Unternehmen haben sich darauf geeinigt, ihre Beziehung für einen neuen Zyklus zu verlängern, ohne Änderungen oder neue Bedingungen im Vergleich zum aktuellen Zyklus. Bergsala wird weiterhin Nintendo-Produkte bis mindestens 31. März 2026 vertreiben.

"Die einzigartige Beziehung zwischen Thunderful und Nintendo reicht bis in die frühen 1980er Jahre zurück, als unsere Tochtergesellschaft Bergsala begann, Nintendos fantastische Produkte an Verbraucher in den nordischen und baltischen Ländern zu vertreiben", sagte Martin Walfisz, CEO der Thunderful Group. "Wir sind sehr stolz auf diese langjährige Partnerschaft und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Nintendo in den kommenden Jahren.

Thunderful wird natürlich weiterhin seine eigenen Spiele veröffentlichen, wie z.B. Planet of Lana (erscheint im April für Nintendo Switch und PlayStation ), SteamWorld Build, Lego Bricktales und Viewfinder.