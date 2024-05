Thunderbolts* soll eine Fortsetzung von Black Widow sein

In knapp einem Jahr soll Thunderbolts* in die Kinos kommen, eine Verschmelzung von Helden und Schurken aus dem Filmuniversum von Marvel. Bisher haben wir nicht viel über die Handlung des Films erfahren, aber jetzt ist ein neues Gerücht an die Oberfläche gekommen, das darauf hindeutet, dass es eine besondere Verbindung zu der Figur von Black Widow und ihrem Film aus dem Jahr 2021 haben wird.

Der vertrauenswürdige Scooper Alex Perez (danke, ComicBookMovie.com) behauptet, dass Civil War eine Fortsetzung von Captain America: Winter Soldier war, Thunderbolts* eine Fortsetzung von Black Widow ist.

Dem Gerücht zufolge wird sich Yelena Belova, Natashas Schwester, mit den Überresten der Red Room aus dem Black Widow -Film befassen, wenn sie von der Thunderbolts -Bande abgelenkt wird. Yelena Belova, Red Guardian und Taskmaster werden alle im Film zu sehen sein, und da sie alle ihren Auftritt in Black Widow hatten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Gerücht wahr ist. Bis wir es sicher wissen, raten wir Ihnen jedoch, dies mit Vorsicht zu genießen.