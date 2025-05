Thunderbolts* hatte ursprünglich John Walker als Bösewicht

HQ

In einem früheren Entwurf des Drehbuchs von Thunderbolts* (oder The New Avengers) hatte der Film einen ganz anderen Bösewicht als Sentry oder The Void. Stattdessen hätte John Walker alias US Agent als Antagonist eingesprungen.

Laut Autor Eric Pearson, der mit Comicbook.com sprach, wäre Walker ähnlich wie Thaddeus Ross in Captain America: Brave New World gewesen, da sein Supersoldatenserum ihn zu einer Hulk-Bombe gemacht hätte.

"Es gibt ein paar Versionen, bei denen ein Teil von Valentinas Manipulation bei John Walker darin bestand, dass sie ihn davon überzeugte, dass sich sein Supersoldatenserum verschlechterte und er Aktualisierungen brauchte." sagte Pearson. "Er musste monatlich geimpft werden. Was sie tatsächlich tat, war, eine Hulk-Bombe zu implantieren, oder ich glaube, sie nannte sie sogar eine Bombe, was eine sehr obskure Figur aus den Comics ist. Aber wenn sie ein Ereignis organisieren musste, konnte sie ihn loslassen, so dass er in dieses große Monster hinauswütete. Es war in Ordnung, aber es funktionierte nicht mehr so."

Pearson stellte fest, dass Walkers Bösewicht-Handlungsbogen einfach nicht die gleiche emotionale Wirkung hatte, die er wollte, und so nutzte er Sentry und The Void, da sie das reine Gute und das reine Böse symbolisierten. "Ich dachte mir: 'Was wäre, wenn es weniger vage wäre und mehr Selbstwertgefühl und heldenhafter Ehrgeiz als Depression und Selbsthass und Isolation und Einsamkeit?' Das sind alle Reisen unserer Charaktere, zusammengefasst in einem Bösewicht, einer Person, die ihr Antagonist sein kann. Es hat alles gegeben, was wir wollten", erklärte er.

Thunderbolts* ist jetzt in den Kinos zu sehen.