Thunderbolts* behauptet Spitzenplatz an den Kinokassen trotz Rückgang von 55%

Ein weiteres Wochenende ist vergangen, und so haben wir wieder einmal eine Menge Einspielergebnisse, die wir durchgehen müssen. Wie erwartet blieb Marvels Thunderbolts* an der Spitze, ohne dass etwas wirklich seine Position gefährdete. In den USA spielte er am vergangenen Wochenende 33 Millionen US-Dollar ein, was einem Rückgang von 55,5 % gegenüber dem Eröffnungswochenende entspricht.

Insgesamt hat Thunderbolts* 272 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt (via Box Office Mojo). Eine Menge Geld, aber wahrscheinlich nicht annähernd genug, um das massive Budget von 180 Millionen Dollar, Marketing und mehr zu decken. Anderswo an den Kinokassen beeindruckt Ryan Cooglers Sinners weiterhin das US-Publikum und hat allein auf diesem Markt mehr als 200 Millionen Dollar eingespielt, was ihn zum sechsten Horrorfilm macht, dem dies jemals gelungen ist.

International schneidet Sinners nicht so gut ab und spielte 69 Millionen Dollar für insgesamt 283 Millionen Dollar ein, aber er zeigt immer noch die Stärke eines Originalfilms. Ein Minecraft-Film erweist sich auch weiterhin als Kassenschlager, nachdem er am vergangenen Wochenende an den weltweiten Kinokassen die Marke von 900 Millionen US-Dollar überschritten hat.

Hast du dieses Wochenende Filme gesehen?