Thunderbolt- und Lightfoot-Reboot mit Ryan Reynolds in Arbeit

Hollywood durchwühlt seine Archive auf der Suche nach alten Filmen, die neu verfilmt werden können - mit Blick auf ein modernes Publikum - und dieses Mal sind ihre Augen auf Thunderbolt und Lightfoot gelandet. Der Film, in dem sich Clint Eastwood und Jeff Bridges als charismatische Räuber zusammentun und der sich 1974 als unerwarteter Erfolg herausstellte und über 20 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte.

Das Projekt wird von keinem Geringeren als Ryan Reynolds und seiner Produktionsfirma Maximum Effort geleitet. Der Star wird selbst eine der Hauptrollen übernehmen sowie als Produzent und Drehbuchautor fungieren. Sicherlich gibt es viel auf einmal zu jonglieren - aber er bekommt auch Hilfe von einigen erfahrenen Veteranen. Darunter Enzo Mileti und Scott Wilson, die beim Drehbuch assistieren werden, und Reynolds' alter Komplize Scott Wilson, der die Rolle des Regisseurs übernehmen wird.

Hast du Thunderbolt und Lightfoot gesehen?