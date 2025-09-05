Thrustmaster hat den T248R vorgestellt

HQ

Thrustmaster hat gerade die T248R-Radbasis angekündigt, die der direkte Nachfolger der äußerst beliebten T248 ist (duh!) und eine riemengetriebene Geschichte für diejenigen ist, die keine Basis mit Direktantrieb benötigen und vielleicht auch nicht das Budget haben. Thrustmaster nennt die Technologie THD-Hybrid, aber es ist im Grunde nur eine ziemlich gewöhnliche Kombination aus Zahnrad und Riemenantrieb, wie erwähnt, und sie wird ein Drehmoment von 3 Nm bieten. Der Preis beträgt 349 US-Dollar und darin sind auch die Pedale enthalten. Das Paket startet am 17. September in den Verkauf.

"Das T248R ist ein ergonomisches Rennlenkrad mit einer Felge von 11,0" / 28 cm Durchmesser, das ein hervorragendes Handling bietet und von seinem magnetischen 3-Pedal-Pedalset begleitet wird, das für ein voll funktionsfähiges, immersives Erlebnis sorgt. Es ist eine vielseitige All-in-One-Lösung, die sich hervorragend für alle Fahrstile und Gamer-Profile eignet. Der T248R verfügt über das T-HD-System (Hybrid Drive) für leistungsstarkes, reaktionsschnelles Force Feedback mit einem Drehmoment von 3,1 Nμm und einer konstanten Leistung von 48 W. Drei BOOST-Stufen stehen zur Verfügung, mit denen Sie die Intensität des Force Feedbacks sofort an Ihre Vorlieben und die Art des Rennens anpassen können. Dank des eingebauten Farb-LCD-Bildschirms können Sie mit dem T248R die Einstellungen des Rennlenkrads und das Force Feedback sogar mitten im Spiel ändern. Mit seinen 20 verfügbaren Displays und 4 LEDs liefert er Echtzeit-Renninformationen wie Geschwindigkeit, Motordrehzahl und Rundenzeit. Dominieren Sie die Rennstrecke mit dem sportlichen neuen Design des T248R. Die mit perforiertem Leder ummantelte Felge sorgt für einen festen, bequemen Griff, und die Carbon-Imitation auf der Frontplatte unterstreicht den aggressiven Charakter und die Optik. "