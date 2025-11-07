Throtl hat gerade die Sema 2025 mit ihrem wilden Ford GT-Build gewonnen

HQ

Die Tunerfirma Throtl ist natürlich, wie alle anderen Autobauer in den USA, derzeit in Las Vegas (SEMA 2025) und es sieht so aus, als ob ihr Build für die diesjährige Show das Auto ist, das die meisten Zuschauer angezogen zu haben scheint. Throtl kaufte einen verunfallten Ford GT von 2005 und baute ihn dann mit einer verbreiterten Kohlefaserkarosserie und einem angeschraubten Motor wieder auf. Ihr könnt euch unten eine Videoanleitung für die letzte Phase des SEMA-Baus ansehen und die Zusammenfassung der durchgeführten Außenarbeiten von Throtl lesen.

"Das fertige Auto sticht sofort mit seiner vom Motorsport inspirierten Optik hervor. Die Karosserie trägt eine tiefblaue Metallic-Basis, die durch kräftige gelbe Grafiken und freiliegende Kohlefasertexturen akzentuiert wird. Das Farbschema lehnt sich direkt an das charakteristische Branding des WD-40 an und ergänzt die neuen aggressiven Linien des Ford GT der ersten Generation, die mit einem authentischen Doran GT2-Kohlefaser-Bodykit neu geformt und verbreitert wurden. Die verlängerten Kotflügel, die belüftete Frontschürze und der große Heckflügel des Kits verleihen dem Supersportwagen der ersten Generation einen vom Langstreckenrennsport inspirierten Look."

