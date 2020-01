Thronebreaker: The Witcher Tales macht es sich auf der Nintendo Switch gemütlich

Thronebreaker: The Witcher Tales ist ein Standalone-Ableger in der Fantasie-Welt von Andrzej Sapkoski. In diesem Abenteuer lernen wir Meve kennen, die Königin von Riva und Lyria. Um der feindlichen Nilfgaard-Invasion etwas entgegenstellen zu können, müssen wir ihre Länder vereinen und in den Krieg ziehen. CD Projekt Red hat den Titel intern entwickelt und das Kartenspiel Gwent aus der Witcher-Serie mit einem prägnanten, handgezeichneten Zeichenstil erweitert. Wir mochten das Ergebnis sehr, als es 2018 auf PS4, Xbox One und PC aufschlug (nachzulesen in unserer Kritik). Nach vielen Gerüchten kommt der Titel nun offiziell zur Nintendo Switch und landet genau heute, am 28. Januar, zum Preis von 20 Euro auf dem Hybriden.

