Thronebreaker: The Witcher Tales jetzt auch auf iOS-Geräten

Denkt man an CD Projekt Red kommen den meisten Spielern wohl primär Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt und Gwent: The Witcher Card Game in den Sinn. Nicht unterschlagen sollte man allerdings, dass das polnische Unternehmen mit Thronebreaker: The Witcher Tales auch ein richtig starkes Top-Down-RPG veröffentlicht hat, das als Singleplayer-Erfahrung von Gwent fungiert (zum Test).

In der Vergangenheit ist das Spiel für PC und Konsolen erschienen, nun folgen iOS-Geräte. Ihr seid bereit, Königin Meve von Lyria und Riva auf ihrem Abenteuer zu begleiten? Dann solltet ihr euch in den App Store begeben, wo ihr Thronebreaker: The Witcher Tales für 10,99€ kaufen könnt.