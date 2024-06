Throne & Liberty Vorschau: Noch kein World of Warcraft-Killer

HQ

Wenn man bedenkt, dass MMORPGs Spiele sind, die dazu neigen, im Bereich des Unsterblichen zu operieren, kann es als neuer Spieler sehr überwältigend sein, sich in Spiele wie World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Guild Wars 2, Black Desert Online usw. zu stürzen. Wenn Sie schon immer ein MMORPG erleben wollten, bietet NCSOFT im September die Möglichkeit, Ihre Geschichte in einer völlig neuen Welt zu beginnen, da Throne & Liberty sein Debüt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S-Konsolen geben wird. Ich hatte die Gelegenheit, bei Summer Game Fest das MMO auszuprobieren, um zu sehen, wie es sich entwickelt.

Zunächst einmal möchte ich hinzufügen, dass es sich trotz der Tatsache, dass es sich um ein Spiel handelt, das von Grund auf für PC und Konsolen entwickelt wurde, immer noch ein MMORPG ist. Nachdem du deinen eigenen Charakter mit einer komplexen und tiefgreifenden Anpassungssuite erstellt hast, wirst du in eine riesige offene Welt geworfen und gezwungen, auf ein HUD und eine Benutzeroberfläche zu blicken, die Tonnen von Informationen auf dich schleudern, so viele, dass es überwältigend sein kann und oft auch ist. Du hast die typischen Eingaben, die deinen Charakter dazu bringen, sich zu bewegen und zu zielen, und dann kannst du (auf dem PC) auf alle Funktionstasten klicken, um eine von vielen ausgewählten Fähigkeiten zu verwenden, die widerspiegeln, wie du deinen Charakter gebaut, ausgerüstet und spezialisiert hast. Es ist viel für Uneingeweihte.

Aber sobald du die Wachstumsschmerzen überwunden hast und die richtigen Fähigkeiten für die anstehende Aufgabe ausgewählt hast, kannst du damit beginnen, die Welt zu erkunden und Aktivitäten und Herausforderungen zu unternehmen. Für diese Vorschau werde ich mich darauf konzentrieren, durch einen der Dungeons im Spiel zu laufen, etwas, das ich in einer geführten Sitzung mit einem Entwickler und vier anderen Medienvertretern selbst erleben konnte.

Dieser Dungeon passt zum Rahmen und zur Designphilosophie der meisten Dungeons, die ich in MMO-Spielen kennengelernt habe. Als sechsköpfige Einheit musst du dich durch Horden von Feinden arbeiten, kleinere Rätsel lösen und ein paar einzigartige Minibosse besiegen, bevor du am Ende den Hauptboss besiegen kannst. Der Kampfteil wirkte sehr traditionell für MMORPGs, da du deinem Charakter erlaubst, einfache Schadensangriffe auf einen anvisierten Gegner zu wirken, während du herumrennst, Schaden ausweichst und die richtige Fähigkeit/den richtigen Zauber auswählst, um der jeweiligen Bedrohung zusätzlichen Schaden und Effekte hinzuzufügen. In der Praxis funktionierte alles gut und die Möglichkeit, nahtlos zwischen ein paar verschiedenen Waffentypen (z. B. einem Stab und einem Bogen) zu wechseln, wirkte Wunder, um die Dinge frisch zu halten, aber gleichzeitig war es nichts, was ich nicht anderswo gesehen habe.

Eines der einzigartigsten Elemente von Throne & Liberty ist die Bewegung. Um dich in der Welt fortzubewegen, kannst du dich sowohl mit einem Haken an Steigungen und Höhen mit Greifpunkten hinaufschleudern, aber du kannst auch das Morphing-System verwenden, um in ein Land-, Luft- oder Wassertier zu wechseln, um schneller zu sprinten, durch die Luft zu gleiten und zu schwimmen. In den meisten Fällen ist dies intuitiv gestaltet und tritt bei Bedarf automatisch in Kraft, aber es gibt Fälle, in denen dies nicht der Fall ist, z. B. bei der Verwendung der fliegenden Kreaturen, die einen bestimmten Input zur Aktivierung verwenden.

Ansonsten war das Rätseldesign in der von mir getesteten Dungeonbegegnung auch ziemlich vertraut und ähnelte dem, was ich anderswo gesehen habe. Es war nicht anspruchsvoll oder komplex und es ging hauptsächlich darum, klare Mechanismen während eines Levels zu aktivieren, um auf den Dungeon zugreifen und ihn weiter durcharbeiten zu können. Diese Rätsel dienten jedoch als leichte Teaser für die Mechaniken, die während des Bosskampfes vorhanden waren, so dass sie in vielerlei Hinsicht lehrreiche Elemente enthalten.

Was die Bosse und herausfordernderen Feinde angeht, wirkten die Minibosse immer schwieriger als normale Feinde, aber der eigentliche Hauptdungeon-Boss war eine ganz andere Sache. Hier zeigte Throne & Liberty für mich zum ersten Mal sein volles Potenzial, da der Boss nicht nur visuell sehr einzigartig und hochstilisiert war, sondern auch neue Angriffe und Mechaniken verwendete, die es zuvor noch nie gegeben hatte. Dabei handelte es sich um ein solches System, bei dem der Boss einen extrem mächtigen Angriff ausführte, der teamweite Verwüstung verursachen konnte, und um dies zu verhindern, mussten vier der sechs Mitglieder unserer Gruppe unsere Greiffähigkeit auf vier Säulen im Bossraum gleichzeitig einsetzen, um den Feind mit Wasser zu tränken und abzukühlen. Unnötig zu erwähnen, dass dies ein wenig Teamzusammenhalt und Geschick erforderte und zeigte, dass Throne & Liberty am besten ist, wenn man mit Freunden und Gilden spielt.

Aber alles in allem fiel mir Throne & Liberty nicht gerade als neue Interpretation der MMORPG-Formel auf. Für Leute, die dieses Genre von Spielen leben und atmen, wird es hier etwas Interessantes zu erleben geben, aber ansonsten kann ich aus meiner Zeit mit dem kurzen Preview-Build noch nicht sagen, dass NCSOFT und Amazon Games einem World of Warcraft -Killer auf der Spur sind.