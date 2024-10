Throne and Liberty feiert 3 Millionen Spieler in der ersten Woche

HQ

Das Free-to-Play-Massive-Multiplayer-Online-Rollenspiel Throne and Liberty erschien am 1. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series und bietet eine ziemlich kraftvolle Interpretation einer riesigen Welt voller Leben, zugänglichem Multiplayer und epischen Schlachten, in denen es darum geht, deinen Charakter in Kreaturen zu verwandeln, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft kämpfen.

Es scheint, dass das Free-to-Play-Format den Spielern einen erfreulichen ersten Anreiz bietet, denn NCSoft und Amazon Games feiern nun, dass das Spiel in der ersten Woche 3 Millionen Spieler auf Steam verzeichnen konnte.

Allerdings glänzt nicht alles in Throne and Liberty. Die frühe Zugänglichkeit wird durch ein Mikrozahlungssystem beeinträchtigt, das viele offen als Pay-to-Win bezeichnen, und die Steam-Bewertungen des Spiels zum Zeitpunkt des Schreibens sind in der Kategorie Mixed.

Danke, NoisyPixel.