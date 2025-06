Thrive: Heavy Lies the Crown startet am 18. Juni

Thrive: Heavy Lies the Crown nähert sich dem Ende seiner Laufzeit im Early Access, denn das Strategie- und Siedlungsmanagement-Spiel steht kurz vor seiner vollständigen Veröffentlichung am 18. Juni.

Wie während der Future Game Show enthüllt, wird die vollständige Veröffentlichung von Thrive: Heavy Lies the Crown 1.0 eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität mit sich bringen, neben der Unterstützung von Steam Achievements und weiteren von den Fans gewünschten Funktionen.

In Thrive: Heavy Lies the Crown baust du deine Siedlung auf und stellst sicher, dass ihr Vermächtnis durch erzählerische Entscheidungen weiterlebt. Du kannst es auch in Echtzeitkämpfen verteidigen oder andere Siedlungen angreifen. Entweder kannst du ein alleiniger Herrscher sein oder mit Freunden im Vier-Spieler-Koop-Modus spielen. Das Spiel wurde am 6. November 2024 im Early Access veröffentlicht.

Thrive: Heavy Lies the Crown verlässt den Early Access am 18. Juni für PC.