Ein Flohmarkt-Simulator mit einer schönen 90er-Jahre-Ästhetik, brillanter Pixelkunst und einer insgesamt gemütlichen Atmosphäre - könnte das ein Hit werden? Ja und nein. Die Grundprämisse ist durchweg unterhaltsam und gut zusammengestellt, aber bestimmte Aspekte werfen Fragen auf, die manche mehr stören als andere. Persönlich liege ich irgendwo dazwischen. Ich mag vieles von dem, was Thrifty Business versucht, aber ich bin nicht immer von allem überzeugt, worauf sich das Spiel konzentriert.

Das Spiel beginnt damit, dass man ein Geschäft übernimmt, als die Vorbesitzerin, eine ältere Dame, beschlossen hat, den Laden zu schließen und sich ganz ihren Ruhestandsbeschäftigungen zu widmen - ihr wisst schon, Bridge, Kreuzworträtsel und Boule. Man erstellt seinen Charakter in einem gut gemachten, aber etwas spärlich ausgestatteten Charakter-Editor, und schon geht es direkt los mit einer Karriere im Gebrauchtwarenhandel.

Sogar das Startmenü gibt einen Einblick, wie beeindruckend dieses Spiel ist.

Mir gefällt das Setup: Man kauft Kisten voller Sachen, die die Leute nicht wollen, für fast nichts - manches kostet absolut nichts - und ordnet sie dann ordentlich auf Regalen, Tischen und Kleiderständern an. Man bekommt Bonuspunkte, wenn man die Gegenstände in Kategorien und nach Farbe sortiert. Daher lohnt es sich, etwas Zeit darauf zu verwenden, die Dinge tatsächlich an ihren Platz zu legen. Das ist anfangs nicht gerade einfach, da man buchstäblich von vorne anfängt und zu Beginn des Spiels kaum Zugang zu einem ordentlichen Regal hat.

Nach und nach kann man sich mehr Möbel, mehr Kisten mit Kuriositäten leisten und sogar mehr Räume freischalten, um das Geschäft richtig auszubauen. Ein klassisches Setup und in jeder Hinsicht gemütlich. Man bekommt auch Briefe von Kunden, die einen bitten, nach bestimmten Produkten Ausschau zu halten, die bald eintreffen. Die Idee dahinter ist, dass Kunden mehr als nur Kunden sein sollen - sie sollen auch zu Freunden werden. Hin und wieder erzählen sie aus ihrem Leben und berichten von ihren Problemen, aber das interessiert mich nicht wirklich; meistens stört es mich nur dabei, alles ordentlich auszupacken und zu sortieren, vom Hundespielzeug bis hin zu alten Laptops.

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Thrifty Business stolpert hier ein wenig, indem es versucht, mehr zu sein, als es sein muss. Für mich funktioniert das Spiel am besten, wenn es seinem Kernkonzept folgt: einen kleinen, charmanten Secondhand-Laden zu führen, in dem die Freude darin liegt, Waren zu kaufen, zu sortieren, den Laden umzugestalten und langsam ein Geschäft von Grund auf aufzubauen. Wenn das Spiel sich auf soziale Umleitungen und thematische Abende verzweigt, verliert es manchmal den Fokus, nicht weil die Ideen selbst schlecht sind, sondern weil sie nicht immer vollständig im Gameplay verankert sind, das eigentlich der stärkste Teil ist.

Ein klares Beispiel ist die Fähigkeit, verschiedene Veranstaltungen zu organisieren, um mehr Kunden anzuziehen. Das Erste, was man arrangiert, ist eine große Eröffnung, bei der man Erfrischungen serviert und die Eröffnung des Flohmarkts feiert - und das fügt sich natürlich in den Kontext ein. Es ist klein, bodenständig und passt perfekt zum warmen Ton des Spiels. Wenn das nächste Thema jedoch "Queer Date Night" ist, fühlt es sich eher so an, als wolle das Spiel plötzlich etwas Größeres sagen, als seine Mechaniken und die Welt wirklich tragen können. Nicht, weil das Thema selbst problematisch ist - ganz im Gegenteil -, sondern weil es sich in diesem spezifischen Kontext etwas angeklebt anfühlt. Ein Flohmarkt kann sicherlich ein sozialer Treffpunkt sein, aber hier hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel diese Idee organischer entwickelt hätte, anstatt ein fertiges Event einzubauen, das weder dramatische noch mechanische Bedeutung hat.

Du fängst mit einem Zimmer an...

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Es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn die Kundenbeziehungen des Spiels, das soziale Leben der Stadt oder die Rolle des Flohmarkts als lokaler Treffpunkt besser ausgearbeitet worden wären. Dann hätte sich ein solches Thema vielleicht wie ein natürlicher Teil der Welt angefühlt. Stattdessen wird es zu einem von mehreren Beispielen dafür, wie Thrifty Business manchmal ein gemütlicher Shop-Simulator, ein Beziehungsspiel und ein sozialer Kommentar gleichzeitig sein möchte, ohne den verschiedenen Teilen wirklich genug Raum zu geben. Das Ergebnis ist weder offensiv noch spielzerstörend, sondern nur etwas seltsam platziert.

Aber das ist nichts, was mir den Spielspaß verderben würde. Es ist eher ein Detail, das insgesamt ein wenig stört, ein Beispiel dafür, wie das Spiel manchmal seine eigene Stärke verliert, wenn es versucht, neue Wege zu gehen. Denn wenn ich in Thrifty Business einfach nur altes Hundespielzeug auspacken, verblasste VHS-Kassetten sortieren und den am besten organisierten kleinen Trödelladen der Stadt aufbauen kann, ist das eigentlich wirklich schön. Ein gemütliches Spiel für entspanntes, lockeres Spielen.

Ich hätte mir gewünscht, dass es mehr verschiedene Lagermöglichkeiten und ein paar andere Arten von Gegenständen gäbe. Man kann im Laufe der Zeit mehr freischalten, aber meistens ist es mehr vom Gleichen. Hoffentlich sehen wir mehr Inhalte von Spellgarden Games - aber im Moment ist es etwas spärlich.

... Und bald wirst du mehrere haben.

Ich mag den Grafikstil. Die Pixel sind genau richtig und die Ästhetik durchweg charmant. Ich habe eine Schwäche für diesen farbenfrohen, überschwänglichen 90er-Jahre-Stil - vielleicht, weil ich damals aufgewachsen bin und ihn aus meiner Kindheit wiedererkenne. Die Musik ist zudem gemütlich, ruhig und harmonisch und ergänzt die anderen visuellen Aspekte perfekt.

Thrifty Business ist ein gutes Spiel, das gelegentlich versucht, etwas zu sein, das es eigentlich gar nicht sein müsste. Ich verstehe nicht immer das Denken der Entwickler, aber das könnte auch daran liegen, dass ich nicht Teil der Zielgruppe für alle Aspekte des Erlebnisses bin. Wenn ihr jedoch nach einem entspannten und gut gemachten Flohmarktsimulator mit kleinen Puzzleelementen sucht, solltet ihr euch auf jeden Fall Thrifty Business genauer ansehen.