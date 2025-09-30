Threads of Time in einem weiteren atemberaubenden Trailer gezeigt

Auf der letztjährigen Tokyo Game Show konnten wir uns das fast lächerlich stylische Rollenspiel Threads of Time ansehen, das von japanischen Klassikern wie Secret of Mana, Chrono Trigger und Final Fantasy inspiriert ist.

Um das Retro-Feeling wirklich zu bewahren, wurde das Spiel mit der Unreal Engine 5 entwickelt, um wunderschöne Pixelkunst nahtlos mit modernen HD- und Lichteffekten zu verbinden, und das unter den gleichen Prämissen wie die Titel von Team Asano (Octopath Traveler, Bravely Default 2, Live a Live und Dragon Quest III HD-2D Remake).

Die diesjährige Tokyo Game Show war die perfekte Gelegenheit, den Titel noch einmal zu präsentieren, diesmal mit etwas mehr Fokus auf das Gameplay als zuvor - aber er sieht genauso wunderschön aus wie eh und je. Leider wissen wir noch nicht, wann es erscheinen wird, aber die bestätigten Formate sind PC und Xbox.

Werfen Sie einen Blick darauf und genießen Sie unten.