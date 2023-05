Thrawn als Bösewicht im Film The Mandalorian bestätigt

HQ

Wie Sie vielleicht wissen, bekommt The Mandalorian einen Film, was bedeutet, dass er einen richtigen Anfang und ein Ende in einer Zeitspanne von ungefähr zwei Stunden braucht. Wer wird also der Bösewicht sein? Während eines Interviews mit dem Empire Magazine wurde Dave Filoni gefragt, ob Großadmiral Thrawn der Antagonist in der Verfilmung von The Mandalorian sein würde. Er antwortete wie folgt:

"Auf jeden Fall, in meinen Augen."

Filoni sieht Thrawn als eine wichtige Person, um die losen Enden der beliebten TV-Serie und des Films zu verbinden. Wir wissen auch, dass er in Ahsoka erscheinen wird. Dies ist einer der beliebtesten und etabliertesten Charaktere, die Filoni in seine Arbeit aufgenommen hat. Daher bleibt abzuwarten, wie gut er im Film dargestellt wird.

