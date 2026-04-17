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Tommy Wirkola. Eine Art Legende im Horror-Genre, nicht wahr? Ich bin kein großer Fan der Dead Snow-Filme, obwohl ich zugeben muss, dass sie sehr unterhaltsam sind. Vor einigen Jahren brachte er uns außerdem den ultra-gewalttätigen und höchst unterhaltsamen I Onde Dager (The Trip - Ein mörderisches Wochenende auf Deutsch) mit Noomi Rapace, Aksel Hennie und Atle Antonsen in den Hauptrollen.

Jetzt hat er die norwegische Landschaft gegen Hurrikane und Haie in einer amerikanischen Küstenstadt in South Carolina eingetauscht. Ich gehe ohne besondere Erwartungen heran, aber gleichzeitig hoffe ich wirklich, dass es so unterhaltsam ist, wie es klingt. Ich habe eine Schwäche für Haifilme, auch wenn es nur wenige wirklich denkwürdige gibt. Deep Blue Sea ist hirnlos und total albern, aber trotzdem unglaublich unterhaltsam. Von Der weiße Hai brauchen wir gar nicht erst zu reden. Ein Klassiker. Und ich fand Meg tatsächlich wirklich unterhaltsam, wenn man vorbereitet ist, worauf man sich einlässt: einen wütenden Statham, der gegen einen Monsterhai kämpft. Es macht Spaß, Leute.

Ein kurzes Wort zur Handlung. Du hast das Wesentliche schon verstanden. Es dauert nicht mehr als ein paar Sätze. Gekürzt und übersetzt: Wenn ein Hurrikan der Kategorie 5 eine Küstenstadt verwüstet, bringt die Sturmflut Zerstörung, Chaos und etwas weitaus Furchteinflößendes mit sich: hungrige Haie.

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Du verstehst schon. Es ist kein realistischer Film über den Alltag. Denn die Dinge des Alltags werden von der Flut mitgerissen. Thrash zögert nicht. Er baut die Handlung und die Spannung genau so auf, wie man es von einem Katastrophenfilm erwarten würde. Ich finde, Thrash ist relativ stilvoll. Es kommt mit einfachen Mitteln durch. Wir finden uns in überfluteten Hütten wieder, draußen auf überfluteten Straßen. Die Haie sind kompetent animiert. Es ist kein Augenschmaus, aber es macht einen auch nicht wütend.

Die Dialoge sind genau das, was man von einer solchen Art von Film erwarten würde. Die Schauspielerei ist ähnlich. Es wird keine Oscar-Nominierungen geben, aber auch die Razzies werden verschont. Alle machen einen ordentlichen Job. Ich denke tatsächlich, dass das Thrash ziemlich gut zusammenfasst. Wir wissen, was wir bekommen, und wenn man nichts mehr erwartet, ist man zufrieden. Es ist ein bisschen wie eine Tüte gemischter Süßigkeiten. Du willst Himbeeren und Lakritz, aber ab und zu steckst du dir einen Orangenbonbon in den Mund. Es ist nicht genial, aber es funktioniert.

Es gibt ein paar Szenen, die etwas mehr Schärfe bieten. Es gibt ein paar halbwegs ordentliche Haiangriffe, aber nichts, was heraussticht. Nichts, was überrascht. Es ist blutig, aber es fühlt sich an, als würden sie sich ein wenig zurückhalten. Ich kann mir vorstellen, dass Wirkola, der zuvor mit der Gewalt ausflippen durfte, an den Regie- und Editorenstuhl gebunden war. Es gibt eine Szene, in der eine der Hauptfiguren "Dinge, die vibrieren" ins Wasser werfen soll, und ich denke sofort: "Ich weiß, Wirkola hätte hier einen Vibrator einbauen wollen, aber Netflix hat nein gesagt, es wird eine elektrische Zahnbürste."

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Ich hatte schon immer eine Schwäche für Djimon Hounsou. Allerdings bekommt er bei weitem nicht genug Bildschirmzeit. Trotz meiner Vorbehalte und der Notwendigkeit, meine Erwartungen im Zaum zu halten, um meine Hoffnungen auf den nächsten großen Hai-Actionfilm nicht zu hoch zu machen (ist das ein Genre? Nun, jetzt ist es das!), mag ich Thrash immer noch. Es bietet nichts wirklich Neues. Es ist weder gruselig noch übermäßig spannend, aber dennoch unterhaltsam genug, dass ich mich zurücklehne und dankbar bin, dass ich 2026 Haie an einem Freitagabend beim Fleischfressen beobachten kann.

Wenn ich mir etwas laut wünschen könnte, würde ich gerne eine Art Crossover zwischen diesem Hai und Deep Blue Sea sehen. Aber mit stilvollen Effekten, mehr Spannung und ununterbrochenem Blutvergießen. Und ein LL Cool J, der etwas Cooles sagen darf wie "Du hast meinen Vogel gefressen."