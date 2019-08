THQ Nordic will keine "Casino-Mechaniken" in ihren Games haben

Mitte der letzten Woche erreichte uns die positive Nachricht, dass sich Sony, Microsoft und Nintendo (zusammen mit weiteren anderen Mitgliedern der US-amerikanischen Gaming-Lobby ESA) darauf geeinigt haben, ab 2020 in Videospielen mit Mikrotransaktionen die konkreten Gewinnchancen der virtuellen Gegenstände beim Öffnen von Beutekisten offenzulegen. THQ Nordic spielte sich daraufhin als beleidigte Leberwurst auf und gab ihren Fans ein eigenes Versprechen:

"Die THQ Nordic GmbH und THQ Nordic Inc. haben sich nicht zur Offenlegung von Lootbox-Quoten verpflichtet, weil a.) wir nicht von @ESAGovAffairs vor ihrer Bekanntmachung um eine Stellungnahme gebeten wurden, b.) wir derzeit kein einziges Spiel mit Lootboxen veröffentlicht haben, und c.) wir nicht planen, Casino-Mechaniken in unseren Spielen zu implementieren."

