THQ Nordic stellt neues Spiel auf Gamescom vor

Publisher THQ Nordic wird in diesem Jahr mit neuen Spielen auf die Gamescom kommen, das haben sie uns diese Woche in einer Pressemitteilung verraten. Drei Titel werden hinter verschlossenen Türen präsentiert, das Letzte wird am Abend des 19. Augusts bei der Eröffnungsfeier enthüllt und während der Besuchertage auf ihrem Messestand spielbar sein. Außerdem können sich Spieler auf der Ausstellungsfläche auf folgende Titel freuen:

In einem Trailer kann man einen Drachen sehen, der mit diesem ominösen letzten Titel zusammenhängen könnte, zumindest ist das unser vager Eindruck. In den letzten Jahren hat THQ Nordic eine Vielzahl von Franchise und Entwickler übernommen, darunter die Rechte für Alone in the Dark, Kingdoms of Amalur: Reckoning, Carmageddon, Gothic, Risen, Timesplitters, Delta Force, Flat Out, Second Sight und Act of War. Die Gamescom 2019 findet vom 20. bis 24. August in Köln statt.