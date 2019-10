THQ Nordic expandiert nach Japan

THQ Nordic hat heute Morgen bekanntgegeben, dass sie einen Unternehmenszweig in Japan auf die Beine stellen werden. Laut dem Publisher werde diese Firma dafür verantwortlich sein, "Vertrieb, PR und Vermarktung der Spiele von THQ Nordic und [des Entwicklers] HandyGames auf dem japanischen Markt" zu leiten. THQ Nordic Japan ist neben dem europäischen Sitz und der Hauptniederlassung in den USA der zweite Spross des Publishers. Als Geschäftsführer wird Yuji Kato zitiert, der seit 20 Jahren in der Branche tätig sei und von tatkräftigem Personal unterstützt werde, heißt es in der Pressemitteilung:

"An dieser Stelle möchte ich Persona 3 zitieren: 'Zwei in Harmonie übertreffen einen in Perfektion.' Unser Team ist vorbereitet, fühlt sich geehrt und absolut bereit, die Aktivitäten von THQ Nordic auf dem japanischen Markt in Gang zu setzen", erklärt Kato. "Wir fühlen uns geehrt, dass wir diese Gelegenheit erhalten haben und können es kaum erwarten, Inhalte von THQ Nordic für unser japanisches Publikum bereitzustellen."

Ein sympathisches Zitat, alles Gute THQ Japan.

