THQ Nordic bringt zwei unangekündigte Titel zur Gamescom

In den letzten Jahren hat THQ Nordic im August eine eigene Veranstaltung organisiert, und 2024 ist da keine Ausnahme. Anders als im letzten Jahr werden sie dieses Jahr jedoch auf der Gamescom vertreten sein, wo sie in einer kürzlich an Gamereactor gesendeten Pressemitteilung versprechen, zwei unangekündigte Titel vorzustellen.

Wenn es tatsächlich Zeit für die Show ist, werden wir wissen, um welche Spiele es sich handelt, denn sie werden kurz vorher vorgestellt:

"Wir haben zwei weitere Titel, die in Köln spielbar sind, aber die halten wir vorerst unter Verschluss. Bleibt dran für die Ankündigung kurz vor der Eröffnung der gamescom am 21. August."

Sie geben uns einen winzigen Hinweis, indem sie schreiben, wie viele Buchstaben in jedem Titel enthalten sind:

- _ _ _ _ _ _ (auch bekannt als "unangekündigtes Spiel #1")

- _ _ _ _ _ (ja, das sind fünf Wörter und 23 Buchstaben, auch bekannt als "unangekündigtes Spiel #2")

Während der Gamescom werden sie auch Gothic Remake, Disney Epic Mickey: Rebrushed und Titan Quest II präsentieren. Der eigene Showcase von THQ Nordic findet am 2. August statt.