THQ Nordic bietet Remedy an, um eine physische Version von Alan Wake 2

HQ

Da es sich bei Alan Wake 2 um eine rein digitale Veröffentlichung handelt" target="_blank">berichtete kürzlich, Alan Wake 2 wird keine physische Veröffentlichung erhalten, wenn es nur digital ist, eine Möglichkeit für Remedy, den Preis niedrig zu halten, da sie "kein Disc-Produkt ausliefern wollen und es einen Download für das Spiel erfordert". Jetzt ist THQ Nordic aufgetaucht und bietet Remedy an, eine physische Version abzudecken, was hoffentlich bedeutet, dass es am Ende geklärt werden könnte.

THQ Nordic hat sich damals um die physische PC-Version des ersten Alan Wake gekümmert, also haben sie definitiv Erfahrung mit dem Franchise. Ob Remedy dies letztendlich für eine gute Idee hält, bleibt abzuwarten, und wenn ja, wird es wahrscheinlich das erste Mal sein, dass ein AAA-Spiel dank eines Tweets am ersten Tag eine physische Edition erhält.