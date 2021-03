THQ Nordic Barcelona heißt nun Alkimia Interactive

You're watching Werben

Ende 2019 hat Publisher THQ Nordic einen spielbaren Prototypen von Gothic Remake vorgestellt. Trotz ungenauer Kommunikation machte dieser Build deutlich, dass ein Entwicklerstudio aus Spanien an einem entsprechenden Vorhaben gearbeitet hat (was der Verlag wenige Monate später zugab). Seit letztem Jahr wird an diesem Projekt intensiver gearbeitet, heute wurde das Team offiziell vorgestellt.

THQ Nordic Barcelona heißt ab sofort Alkimia Interactive und als Studiochef wird Reinhard Pollice vorgestellt - einer der Mitverantwortlichen am schlimmen 8Chan-AMA-Debakel, aus dem THQ Nordic im Übrigen noch immer keine Konsequenzen gezogen hat.

Unter dieser Führung soll jedenfalls in Barcelona ein Entwicklerstudio entstehen, das "eine der besten Adressen für PC/Konsolen-Core-Games-Entwicklung in Südeuropa" werden soll, zitiert AllGamesDelta die offizielle Pressemitteilung. In Zukunft sollen bei Alkimia Interactive "hochwertige Rollenspiele" entstehen, darunter auch das besagte Gothic Remake, zu dem wir in den kommenden Monaten Neuigkeiten erhalten sollen.