THPS 1&2 Remake: Tony Hawk bennent alten Grab-Trick aus Respekt vor Erfinder um

Gestern haben ausgewählte Gaming-Medien Anspielerfahrungen vom neuen Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 veröffentlichen dürfen (wir wurden leider nicht gefragt, schade) und in diesem Zuge ist eine unscheinbare Veränderung ans Licht gekommen, die wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Wie Tony Hawk auf Instagram mitteilt, wollte er die Neuveröffentlichung seiner ersten beiden Skateboard-Spiele dafür nutzen, um einen Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Aus diesem Grund wird ein bekannter Trick im kommenden Remake aus Respekt vor dem Schöpfer umbenannt.

Wie der Profiskater beschreibt, habe die Skating-Community in den Achtzigern zahlreiche Tricks entdeckt und benannt, um sie besser voneinander abgrenzen zu können. Der kalifornische Hobbyskater Chris Weddle habe damals eine Variation des Air-Grabs entdeckt, die bei den Leuten schnell Gefallen fand. Als andere Skater auf den Trick aufmerksam wurden, bürgerte sich der Name "Mute Air" ein, weil Weddle, so Hawk, als "ruhiger, stummer Typ" bezeichnet wurde. Der rechtmäßige Erfinder leidet jedoch nicht an einer Sprachstörung, sondern an einer Hörschädigung und deshalb ist der Begriff aus mehreren Perspektiven unpassend gewählt.

Hawk hat das bei seiner Recherche eingesehen und sich deshalb dazu entschieden, den "Mute Grab" nicht nur im kommenden Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 fortan als "Weddle" zu bezeichnen. Dieser Name kommt der Legende des Skaters Chris Weddle definitiv näher, finden wir. Angeblich soll sich der Erfinder ebenfalls über diese Änderung freuen, schreibt der Profi. Glauben wir, denn das ist eine richtige und wichtige Aktion Tony.