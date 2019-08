Those Who Remain kooperiert mit Wired Productions

Anfang dieses Jahres haben wir von Those Who Remain erfahren, einem psychologischen Horrorspiel von Camel 101. Nun gab der Entwickler eine neue Partnerschaft mit dem Publisher Wired Productions bekannt, die das Spiel auf PC (Windows und Linux), PS4, Switch und Xbox One bringen soll. Ein neuer Trailer hebt die düstere Stimmung des Spiels hervor, auf die ihr euch zur Veröffentlichung Ende des Jahres freuen dürft. Der folgende, kurze Trailer vermittelt einen Eindruck des zu erwartenden Tons, dabei werden gleichzeitig einige narrative Elemente angedeutet.

