Thor, Storm und der Hulk vereinen sich für Crime 101

Nächstes Jahr werden Krimi-Fans in Scharen in die Kinos strömen, denn Sony Pictures hat gerade einen Blick auf den kommenden neuen Film namens Crime 101 geworfen. Es ist ein intensiver Streifen mit einer Starbesetzung, die von einigen Marvel-Veteranen hervorgehoben wird, da Chris Hemsworth (Thor) neben Mark Ruffalo (Hulk), Halle Berry (Storm) und sogar Barry Keoghan (Druig) der Hauptstar ist.

Die Prämisse für diesen Film ist, dass Ruffalo einen Detektiv spielt, der versucht, einen geschickten Auftragskiller und Gauner, gespielt von Hemsworth, zu finden und zu stoppen. Es ist ein typisches Katz-und-Maus-Setup, nur dass es vor der glitzernden Kulisse von Los Angeles und der oberen Elite der Stadt spielt.

In der offiziellen Synopsis heißt es ausführlich: "In dem wendungsreichen, stilvollen Kriminalthriller Crime 101 ist Davis ein schwer fassbarer Dieb, dessen Raubüberfälle die Polizei vor ein Rätsel gestellt haben. Er plant seinen größten Erfolg aller Zeiten - in der Hoffnung, dass es sein letzter sein wird -, als sein Weg mit Sharon kollidiert, einer desillusionierten Versicherungsmanagerin, mit der er gezwungen ist, zusammenzuarbeiten, und Orman, einem rivalisierenden Dieb mit weitaus verstörenderen Methoden als Davis. Als der millionenschwere Raubüberfall näher rückt, kommt der unerbittliche Detektiv Lt. Lubesnik der Operation immer näher und erhöht den Einsatz noch weiter, und die Grenze zwischen Jäger und Gejagtem beginnt zu verschwimmen. Jeder von ihnen ist bald gezwungen, sich mit den Kosten seiner jeweiligen Entscheidungen auseinanderzusetzen - und mit der Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gibt."

Crime 101 basiert auf der Novelle von Don Winslow und unter der Regie von Bart Layton nach einem Drehbuch von Layton. Zur Besetzung gehören auch einige andere interessante Namen wie Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh und Nick Nolte. Was das Premierendatum betrifft, so wird Crime 101 voraussichtlich im Februar 2026 in die Kinos kommen, und ihr könnt euch den Trailer für den Film unten ansehen.