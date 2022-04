HQ

Comic- und Marvel-Fans haben schon sehnsüchtig auf einen Trailer für Thors viertes Filmabenteuer gewartet. Jetzt ist der Trailer online und neben den Guardians of the Galaxy, dürfen wir sogar einen kurzen Blick auf Natalie Portmans Mighty Thor werfen. Ihr könnt euch den Trailer unten anschauen. Der Film von Taika Waititi wird am 8. Juli in die Kinos kommen.