Thor 5 könnte für Chris Hemsworth auf dem Tisch liegen

Chris Hemsworth spielt zwar derzeit die Hauptrolle in Netflix' Extraction 2 (und Sie können übrigens unsere Rezension dazu hier lesen), aber viele Leute werden sofort in dieses gutaussehende australische Gesicht schauen und ihn mit dem Donnergott Thor in Verbindung bringen.

Es bleibt die Frage, ob wir Hemsworth jemals wieder mit einer blonden Perücke sehen werden, aber der Schauspieler sagte Entertainment Weekly , dass es passieren könnte.

"Ich muss vorsichtig sein, wie ich das formuliere, weil ich keine Ahnung habe, was in der nächsten Phase passiert", begann er. "Es gibt immer wieder Gespräche, wie bei Extraction. Bevor irgendetwas offiziell ist, werfen die Leute mit Ideen um sich. Aber offiziell weiß ich es nicht."

Aber es scheint, dass es Bedingungen gibt, die Hemsworth dazu bringen würden, in die Rolle zurückzukehren, selbst wenn die Dinge logistisch zusammenpassen. "Ich möchte es nicht weiter machen, bis die Leute so erschöpft sind, dass sie mit den Augen rollen, wenn sie mich als diese Figur auf der Leinwand sehen", sagte er. "Wenn ein Publikum es sehen will und wenn es etwas gibt, von dem wir glauben, dass es aufregend ist und Spaß macht, dann ist das großartig. Ich habe es geliebt, diesen Charakter ein paar Mal neu erfinden zu können. Ich habe die Antwort noch nicht, aber ich würde gerne versuchen, herauszufinden, wie wir das wieder tun können, um es ein wenig unvorhersehbar zu halten."

Würdest du dir wünschen, dass Chris Hemsworth in die Rolle des Thor zurückkehrt?