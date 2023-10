Thomasin McKenzie und Anne Hathaway spielen die Hauptrollen im Eileen-Trailer

HQ

Ein Trailer zum kommenden Drama/Thriller Eileen wurde gerade veröffentlicht. Mit Thomasin McKenzie in der Hauptrolle, die vor allem für ihre Arbeit in Jojo Rabbit, Last Night in Soho und Old bekannt ist, folgt der Film einer jungen Gefängnisangestellten, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ein glamouröser neuer Berater auftaucht.

Diese Beraterin wird von Anne Hathaway gespielt, und schnell entwickeln die beiden eine Verbindung, die sich dann im Laufe des Films in eine obsessive, parasitäre Beziehung verwandelt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2015 und wurde vom Originalautor als Drehbuch adaptiert.

Er wurde erstmals im Januar dieses Jahres auf dem Sundance Film Festival gezeigt, wird aber nach einem kurzen Abstecher in die Kinos in den USA am 8. Dezember in die Kinos kommen.