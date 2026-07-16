Thomas Tuchel sollte bis zur UEFA Euro 2028 weiterhin Englands Cheftrainer bleiben

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Nachdem England das WM-Halbfinale gegen Argentinien mit 1:2 verloren hatte, fordern viele die Entlastung von Trainer Thomas Tuchel, dessen Entscheidung nach Anthony Gordons ersten Tor zurückzuziehen (ein dritter Innenverteidiger ins Spiel, Gordon für Verteidiger Ezri Konsa und später Declan Rice sowie Reece James für Nico O'Reilly und Dan Burn entfernt). sowie die Entscheidung, Madueke oder Saka nicht einzusetzen und stattdessen Morgan Rogers in der Startelf zu stellen) führte dazu, dass Argentinien die letzten 35 Minuten des Spiels dominierte (und England hatte nach Gordons Tor nur 12 % Ballbesitz).

Schließlich traf Argentinien unvermeidlich: Enzo Fernández und Lautaro Martínez trafen und England erlitt vielleicht die schlimmste Niederlage in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Und Tuchel? Er hat laut BBC weiterhin die Unterstützung des Football Association und ihres Geschäftsführers Mark Bullingham.

Tatsächlich hat der FA im vergangenen Februar eine Vertragsverlängerung mit Tuchel unterschrieben: Sein Vertrag sollte zunächst nur nach der Weltmeisterschaft laufen, doch vor dem Wettbewerb war das Vertrauen in den Deutschen nach einer erfolgreichen Qualifikationskampagne hoch, und er erhielt eine Vertragsverlängerung bis nach der UEFA-Europameisterschaft 2028, die in England stattfindet. Wales, Schottland und die Republik Irland.