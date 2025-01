Thomas Heurtel wird von Barça Basket am Flughafen Barcelona als "No-Show" eingestuft

HQ

Thomas Heurtel, französischer Basketballspieler, hat eine schwierige Beziehung zu zwei spanischen Vereinen, Barcelona und Real Madrid. 2017 unterschrieb er bei Barça Basket und hatte ein erfolgreiches Jahr, in dem er zum MVP der Copa del Rey gewählt wurde. Im Januar 2021 entschied er sich jedoch, Barcelona mitten in der Saison zu verlassen... und sprach mit Barcelonas größtem Rivalen, Real Madrid.

Viele Menschen erinnern sich noch an jenen Tag Ende 2020, als der Verein, als er erfuhr, dass er mit seinen Rivalen verhandelte, beschloss, ihn buchstäblich am Boden zu halten: Er erhielt keine Erlaubnis, mit dem Rest der Mannschaft in den Flieger von Istanbul zu steigen.

Heurtel verbrachte die Saison 2021/22 bei Real Madrid, wo er aus disziplinarischen Gründen pausieren musste (z. B. als er am Abend vor einem Spiel gegen Panathinaikos in Athen eine Party feierte). Der umstrittene Spieler hatte auch Probleme mit der französischen Mannschaft: Er wurde aus dem Kader von Paris 2024 rausgeworfen, weil Heurtel versuchte, bei Zenit St. Petersburg zu unterschreiben, und dabei das französische Veto gegen russische Klubs ignorierte.

Nach einer halben Saison bei den Shenzhen Leopards in China wollte Heurtel zurück nach Europa... und überraschenderweise zeigte der FC Barcelona Interesse an seiner Verpflichtung, entgegen der Meinung der überwiegenden Mehrheit der Barça-Fans, die ihn verachten. Aber in einer weiteren Wendung der Ereignisse, als Heurtel auf dem Flughafen von Barcelona landete... Niemand hat ihn abgeholt.

<social>Unterschreibt Thomas Heurtel bei Barcelona? Es scheint nicht so</social>

Nun wird berichtet, dass Barcelona über Nacht eine Kehrtwende vollzogen und sich entschieden hat, Heurtel nicht zu verpflichten. Barça, das derzeit einen schrecklichen Moment in der Euroleague erlebt, braucht einen Ersatz, nachdem der brasilianische Spieler Raulzinho Neto, der Ende November zum Team stieß, entlassen wurde. Neto kam für die lange Verletzung von Laprovittola, aber Neto selbst verletzte sich zweimal und spielte kaum Minuten.

Heurtel schien eine Last-Minute-Lösung zu sein. Er ist ein Qualitätsspieler, aber die meisten Fans mögen ihn nicht. Als er in Barcelona landete, sagte er der lokalen Presse sogar, dass er "begierig darauf sei, in Barcelona anzufangen", aber niemand vom Klub kam, um ihn zu treffen, und wartet nun mit seiner Familie im Hotel auf Neuigkeiten.

Wenn wir keine neue Wendung in der Handlung sehen, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass Barcelona ihm ein weiteres "No-Show" gegeben hat, das zweite Mal, dass Barcelona ihm das auf einem Flughafen angetan hat.