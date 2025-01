Thomas Heurtel findet neuen Verein in Spanien, während sein Anwalt an einer Klage gegen Barça arbeitet

HQ

Thomas Heurtel, französischer Basketballspieler, der vom FC Barcelona am Flughafen (wieder...) mit einem "No-Show" belegt wurde, nachdem ihm versprochen worden war, bei dem Verein zu unterschreiben, hat ein neues Ziel gefunden, und er wird in Spanien bleiben: Leyma Coruña.

Der 35-jährige Heurtel war bei seiner Ankunft im Jahr 2017 ein strahlender Star bei Barça Basket, aber später hassten ihn alle Barcelona-Fans, als er 2021 beim Rivalen Real Madrid unterschrieb. Er hielt es dann nur eine Saison in Madrid aus, und auch dort fand er nicht viele Freunde: Er war in Kontroversen verwickelt, unter anderem mit der französischen Nationalmannschaft, die ihn für Paris 2024 ausschloss, nachdem er mit Zenit St. Petersburg verhandelt und das französische Veto gegen russische Klubs wegen des Krieges in der Ukraine ignoriert hatte.

Nach einigen Monaten bei einem chinesischen Klub hatte er mit Barcelona über eine Rückkehr verhandelt. Doch die heftige Gegenreaktion der Fans ließ den katalanischen Klub in letzter Minute seine Meinung ändern. Während sein Anwalt an einer Klage gegen Barcelona auf Schadenersatz arbeitet, wird Heurtel den Rest der Saison bei der bescheidenen Leyma Coruña spielen, einem Klub aus der nördlichen Region Galicien, der kürzlich aufgestiegen ist, aber derzeit 17., Vorletzter auf Liga ACB, mit nur vier Siegen und elf Niederlagen.

Sein Vertrag mit Leyma Coruña enthält eine Klausel, die es ihm ermöglichen würde, den Verein zu verlassen, wenn ein anderes Team, das in der Euroleague spielt, Interesse zeigt. Er wird sich seinem ehemaligen Teamkollegen bei Real Madrid, Trey Thompkins, anschließen. Im Jahr 2022 feierten beide Spieler in der Nacht vor einem Spiel gegen Panathinaikos in Athen, ein Vorfall, der ihn aus dem Verein zwang.