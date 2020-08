This is the Zodiac Speaking: Kickstarter-Kampagne gestartet, obwohl Finanzierung längst steht

This is the Zodiac Speaking ist ein Spiel, das auf einem der berühmtesten Fälle des amerikanischen Kriminalverbrechens basiert und uns den Zodiac-Killer vorstellt. Punch Punk Games entwickelt den Titel, der seit dieser Woche auf Kickstarter nach finanzieller Unterstützung sucht, obwohl das Geld wohl gar nicht wirklich benötigt wird. In der Kampagne wird nämlich erwähnt, dass das Spiel bereits am 24. September für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One erhältlich sein wird. Weitere Finanzierungsziele gibt es deshalb erst gar nicht, die Aktion dient also eher als Möglichkeit zum Vorbestellen.

This is the Zodiac Speaking wird in Zusammenarbeit mit namhaften polnischen Künstlern und Schriftstellern erstellt. Der interaktive Thriller wird drei unterschiedliche Spielenden aufweisen und lässt uns zu Beginn des Falls die Wahl, ob man sich lieber auf das Stealth-Gameplay konzentrieren oder vor allem das eigene Detektivgespür auf die Probe stellen will. Besonderen Fokus legt Punch Punk Games zudem auf die psychologische Komponente des Falls.