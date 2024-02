Third Kind Games hilft Playground Games mit Fable

HQ

Letzten Sommer erhielten wir einen ersten Blick auf die Grafik des kommenden Fable, obwohl kaum Gameplay involviert war. Leider wurde kein Veröffentlichungsdatum (oder gar Veröffentlichungsjahr) bekannt gegeben und seitdem ist es weitgehend ruhig.

Es ist jedoch offensichtlich, dass die Dinge in einem flotten Tempo voranschreiten, da die Anzahl der Mitarbeiter in letzter Zeit stark gestiegen ist, und jetzt wurde auch bestätigt, dass der Entwickler Third Kind Games sich Playground Games in der Entwicklung angeschlossen hat, was auf ihrer Homepage enthüllt wird. Wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt, liegt das wahrscheinlich daran, dass sie bereits mit Playground an der Forza Horizon -Serie gearbeitet haben, hauptsächlich in Bezug auf die Optimierung und den guten Lauf. Wenn man bedenkt, wie extrem gut diese Rennserie aussieht, würden wir sagen, dass es eine gute Nachricht ist, dass das gleiche Studio mit Fable hilft.

Wir wissen immer noch nicht, wann Fable veröffentlicht wird, aber einem aktuellen Gerücht zufolge wird es nächstes Jahr passieren.